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Arnavutköy'de trafik kazası: 2 yaralı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 10:03 | Son Güncelleme

  Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de 2 aracın karıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de 2 aracın karıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Arnavutköy Eski Edirne Caddesinde saat 08.30 sıralarında meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçların sürücüleri sıkıştı. Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu yaralı sürücüleri sıkıştıkları yerden çıkarmak için itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçlardan çıkarılan yaralı sürücüler olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası bir süre trafiğe kapatılan Eski Edirne Caddesi'nin Arnavutköy yönü, belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları sonrası yeniden trafiğe açıldı.

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