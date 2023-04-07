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Arnavutköy'de trafikte tartışan iki grup tekme tokat birbirine girdi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Mynet Haber

Mynet Haber

40 dakika önce

Arnavutköy'de trafikte tartışan iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde şahısların yere düştüğü, üst üste çıktığı ancak birbirine vurmayı bırakmadıkları görüldü.

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