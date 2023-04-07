Arnavutköy'de trafikte tartışan iki grup tekme tokat birbirine girdi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Mynet Haber
40 dakika önce
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Arnavutköy'de trafikte tartışan iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde şahısların yere düştüğü, üst üste çıktığı ancak birbirine vurmayı bırakmadıkları görüldü.
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