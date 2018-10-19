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ARNAVUTKÖY'DE VAHŞET: KARISI VE İKİ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 20:27 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - Murat SOLAK - İSTANBUL DHA Arnavutköy'de Suriyeli bir kişi, karısı ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi.

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - Murat SOLAK - İSTANBUL DHA
Arnavutköy'de Suriyeli bir kişi, karısı ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu
Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. Suriyeli bir kişi, karısı ile iki çocuğunu bıçak boğazlarını keserek öldürdü. İntihar girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı. Akrabalarının farketmesiyle olay ortaya çıktı. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü;
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-Olay yerinden görüntüler

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