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Arnavutköy'de vahşet: Karısı ve iki çocuğunu öldürdü (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 21:38 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de Suriyeli bir kişi, karısı ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi.

Taylan ERGÜN-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-ARNAVUTKÖY'de Suriyeli bir kişi, karısı ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. Suriyeli bir kişi, karısı ile iki çocuğunu bıçak boğazlarını keserek öldürdü. İntihar girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı. Akrabalarının farketmesiyle olay ortaya çıktı. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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