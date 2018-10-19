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ARNAVUTKÖY'DE VAHŞET: KARISI VE İKİ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 22:47 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - Murat SOLAK - İSTANBUL DHA Arnavutköy'de Suriyeli bir kişi, karısı ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - Murat SOLAK - İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de Suriyeli bir kişi, karısı ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Olay, Yunus Emre Mahallesi Akduman Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 1'inci katındaki evde meydana geldi. İddiaya göre, Esenyurt'ta oturan Suriyeli Enver İbrahim ile Media Hasan çifti aralarında kavga etti. Bunun üzerine Media Hasan 4 ve 5 yaşındaki iki çocuklarını da yanına alarak Arnavutköy'de bulunan amcasının evine geçti. Eşi ve çocuklarının arkasından giden Enver İbrahim, kendisine kapının açılmasıyla önce iki çocuğunun boğazını keserek öldürdü. Ardından eşi Media Hasan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. O sırada evde bulunan Media Hasan'ın yengesinin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin geldiğini gören Enver İbrahim, bıçağı boğazına saplayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Enver İbrahim, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Arnavutköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının inclemesinin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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