HABER

Arnavutköy’de yaklaşık 10 hektarlık alanda anız yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 16:14 | Son Güncelleme

İstanbul Arnavutköy’de yaklaşık 10 hektarlık alanda anız yangını çıktı.

Arnavutköy’de yaklaşık 10 hektarlık alanda anız yangını

İstanbul Arnavutköy’de yaklaşık 10 hektarlık alanda anız yangını çıktı. Yangında bölgede bulunan bazı hayvanların yuvaları yanarken geniş alanda oluşan yangın havadan görüntülendi.
Olay saat 15.00 sıralarında Arnavutköy Sazlıbosna Köyü’nde Filibos Çiftliği olarak bilinen arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 10 hektar büyüklüğündeki alanda meydana gelen yangında arazinin bazı noktaları yer yer alev almaya başladı. Yangını gören köydeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Arnavutköy, Hadımköy ve Başakşehir İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler gelerek yangını söndürme çalışmasına başladı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri de geniş alanda meydana gelen anız yangını söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 1 saat süren müdahale ardından ekipler yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına devam etti. Yanan otların arasında bazı hayvanlarının yuvalarının da yandığı görüldü. Öte yandan geniş alanda meydana gelen anız yangını havadan görüntülendi. Soğutma çalışmaları sonrasında yer yer yanmaların meydana geldiği alan görüntülere yansıdı.

Arnavutköy’de yaklaşık 10 hektarlık alanda anız yangını

Arnavutköy’de yaklaşık 10 hektarlık alanda anız yangını

Arnavutköy’de yaklaşık 10 hektarlık alanda anız yangını

Arnavutköy’de yaklaşık 10 hektarlık alanda anız yangını

PARTNERÜnlü çiftten beklenmedik haberÜnlü çiftten beklenmedik haber
Bim'de 6 Ağustos'tan itibaren indirimli parfümlerBim'de 6 Ağustos'tan itibaren indirimli parfümler
Antalya'da nemden bunalan sahile koştuAntalya'da nemden bunalan sahile koştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de kaçak göçmenler termal kameralı drone ile yakalandı

Böyle görüntülendiler! Gece yarısı yakalandılar

Bim Aktüel 6 Ağustos: Son güncel katalogda İndirimli parfümler ve makyaj malzemelerine indirim

Bim'de 6 Ağustos'tan itibaren indirimli parfümler

Ankara'da biber gazlı polis müdahalesi!

Ankara'da biber gazlı polis müdahalesi!

Çeşme suyunu bidonlara doldurup zemzem diye satmış

Yok böyle bir dolandırıcılık! Zemzem diye...

Bim Aktüel 2 Ağustos: Kurban Bayramı öncesi indirimler

Bim'de 2 Ağustos'tan itibaren indirimli ürünler

Samsun'da derede boğulan 3 kuzen son yolcuğuna uğurlandı

Acının fotoğrafı! Gözyaşları sel oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.