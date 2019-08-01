İstanbul Arnavutköy’de yaklaşık 10 hektarlık alanda anız yangını çıktı. Yangında bölgede bulunan bazı hayvanların yuvaları yanarken geniş alanda oluşan yangın havadan görüntülendi.

Olay saat 15.00 sıralarında Arnavutköy Sazlıbosna Köyü’nde Filibos Çiftliği olarak bilinen arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 10 hektar büyüklüğündeki alanda meydana gelen yangında arazinin bazı noktaları yer yer alev almaya başladı. Yangını gören köydeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Arnavutköy, Hadımköy ve Başakşehir İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler gelerek yangını söndürme çalışmasına başladı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri de geniş alanda meydana gelen anız yangını söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 1 saat süren müdahale ardından ekipler yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına devam etti. Yanan otların arasında bazı hayvanlarının yuvalarının da yandığı görüldü. Öte yandan geniş alanda meydana gelen anız yangını havadan görüntülendi. Soğutma çalışmaları sonrasında yer yer yanmaların meydana geldiği alan görüntülere yansıdı.



