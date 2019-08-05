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- ARNAVUTKÖY'DE YANGIN ÇIKAN AHIRDA 10 BÜYÜKBAŞ TELEF OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 13:14 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de kurbanlık büyükbaş hayvanların yetiştirildiği ahırda çatıdaki kaynak çalışmaları sırasında yangın çıktı.

Taylan ERGÜN-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-ARNAVUTKÖY'de kurbanlık büyükbaş hayvanların yetiştirildiği ahırda çatıdaki kaynak çalışmaları sırasında yangın çıktı. Kısa sürede tüm ahırı saran yangında 10 büyükbaş hayvan yanarak, telef oldu.
Yangın saat 11.00 sıralarında Arnavutköy Baklalı Mahallesi'nde bulunan bir ahırda meydana geldi. İddiaya göre kurbanlık büyükbaş hayvanların yetiştirildiği ahırın çatısında devam eden kaynak çalışmaları sırasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm ahırı kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangında ahırda bulunan 10 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu. Yangın sırasında çevredeki bazı vatandaşların da, ahırda bulunan diğer hayvanları dışarıya çıkartarak son anda yanmaktan kurtardığı öğrenildi.
Görgü tanığı Ali Tandoğan, "Dumanı görüp buraya geldim. Kaynak yaparken yangın çıkmış. Kaynaktan samanlara sıçramış. Samanlarda kuru olduğu için komple tutuşmuş. İçeride 11 hayvan telef olmuş. 10 -15 hayvanı da arkadan dışarıya çıkartmışlar" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Yanan ahır
-Ekiperin söndürme çalışmaları
-Yangından kurtarılan hayvanlar
-Ahır içinde telef olan büyükbaşlar
-Detaylar

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