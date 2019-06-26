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Arnavutköy’de yangında alevlerin arasında kalan çocukları itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 13:26 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de 2 katlı bir binanın giriş katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Arnavutköy’de yangında alevlerin arasında kalan çocukları itfaiye kurtardı

Arnavutköy’de 2 katlı bir binanın giriş katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına uyurken yakalanan baba ve iki çocuğu büyük panik yaşadı. Baba dumanların arasından kendi imkanlarıyla çıkarken, çocukları itfaiye ekipleri kurtardı. Mahalle sakinleri de sokağa döküldü.
Olay, saat 11.30 sıralarında Arnavutköy İslambey Mahallesi Turkuaz Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin salon kısmında gece vardiyasından gelen ismi öğrenilemeyen baba çocuklarıyla birlikte uyudu. Bu sırada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyünce baba ve çocukları alevlerin arasında kaldı. Dumanları gören vatandaşlar sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Dumandan etkilenen çocukları itfaiye ekipleri kurtardı
Bir anda uyanan baba dumanların arasından kendisini evden dışarıya zor attı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin salonunda bulunan küçük yaştaki abla ve kardeşini kucaklayarak dumanların arasından çıkardı. Büyük paniğe sebep olan olayda mahalleli sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri ev içerisinde soğutma çalışması yaparken, dumandan etkilenen 2 kardeşe sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Çocukları yakınları sakinleştirdi
Gözyaşları içinde kalan iki çocuğu olay yerine gelen aile yakınları sakinleştirdi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, doğalgaz ekipleri de tedbir için bölgede hazır bekletildi. Yanan eşyaların evden taşınması sırasında dumanların arasından kurtarılan kız çocuğu gözyaşlarına boğuldu. Dumandan etkilenen kardeşlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

“Çocukların babası evde uyuyormuş”
Mehmet Özdemir, “itfaiyeyi çağırdık önlemini aldı yangını söndürdüler. Sağlık ekipleri de geldi burada müdahale etti. Çocukların babası uyuyormuş evde gececiymiş çalışıyormuş. Uyurken olmuş zaten hemen uyandırdık” şeklinde konuştu.

Arnavutköy’de yangında alevlerin arasında kalan çocukları itfaiye kurtardı

Arnavutköy’de yangında alevlerin arasında kalan çocukları itfaiye kurtardı

Arnavutköy’de yangında alevlerin arasında kalan çocukları itfaiye kurtardı

Arnavutköy’de yangında alevlerin arasında kalan çocukları itfaiye kurtardı

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