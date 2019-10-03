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ARNAVUTKÖY'DE YOLCU OTOBÜSÜNE ÇARPAN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 19:46 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA Kuzey Marmara Yolu'nda sürücüsünün sapağı kaçırdığı için geri geri sürdüğü iddia edilen yolcu otobüsüne, arkadan gelen kamyon çarptı.

İSTANBUL DHA
Kuzey Marmara Yolu'nda sürücüsünün sapağı kaçırdığı için geri geri sürdüğü iddia edilen yolcu otobüsüne, arkadan gelen kamyon çarptı. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, otobüsteki yolcular tahliye edildi.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Kuzey Marmara Yolu Arnavutköy mevkii Edirne İstikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 SEL 95 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün sürücüsü, sapağı kaçırınca aracı geri geri sürmeye başladı. Bu sırada arkadan gelen ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 59 JG 347 plakalı kamyon otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi otobüsten tahliye edilen yolcular yaptı.
Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.
Öte yandan, kazanın hemen sonrası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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-Kazanın hemen sonrası
-Kaza yapan araçlar
-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi
-Sağlık ekiplerinin yaralıyı ambulansa alması

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