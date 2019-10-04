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Arnavutköy'de yolcu otobüsüne çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 01:31 | Son Güncelleme

KUZEY Marmara Yolu'nda sürücüsünün sapağı kaçırdığı için geri geri sürdüğü iddia edilen yolcu otobüsüne, arkadan gelen kamyon çarptı.

İSTANBUL,(DHA)-KUZEY Marmara Yolu'nda sürücüsünün sapağı kaçırdığı için geri geri sürdüğü iddia edilen yolcu otobüsüne, arkadan gelen kamyon çarptı. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, otobüsteki yolcular tahliye edildi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kuzey Marmara Yolu Arnavutköy mevkii Edirne İstikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 SEL 95 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün sürücüsü, sapağı kaçırınca aracı geri geri sürmeye başladı. Bu sırada arkadan gelen ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 59 JG 347 plakalı kamyon otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi otobüsten tahliye edilen yolcular yaptı.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Öte yandan, kazanın hemen sonrası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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