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  4. Arnavutköy'de yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı kadın öldü

Arnavutköy'de yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 17:55 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı kadın öldü.

Taylan ERGÜN/İSTANBUL (DHA) ARNAVUTKÖY'de yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı kadın öldü.
Kaza dün akşam saat 20.00'da Arnavutköy Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.G yönetimindeki kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan 55 yaşındaki Fatma Şenol'a çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin altına düşen kadın yaklaşık 20 metre sürüklendi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda güçlükle duran kamyonet sürücüsü ve çevrede bulunan vatandaşlar yaralanan kadının yardımına koştu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı kadın daha sonra Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 55 yaşındaki Şenol, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan kamyonetin şoförü A.G ise ifadesi alınmak üzere Arnavutköy Yavuz Selim Polis Karakolu'na götürüldü.
(FOTOĞRAF)

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