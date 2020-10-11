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Arnavutköy’de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 18:46 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı.

Arnavutköy’de karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
Kaza, saat 17.15 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan adama ilk müdahale o esnada olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından 112 ekipleri tarafından yaralı Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

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