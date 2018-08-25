Arnavutköy'deki fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde her katı 2 bin metrekare olan iki katlı mobilya imalathanesinde yangın çıktığı belirtildi.
İlk olarak Arnavutköy ve Hadımköy itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği fabrikada sünger, pamuklu ve parlayıcı maddelerin olması nedeniyle İBB Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Şişli, Bakırköy, Çatalca, Avcılar, Mimarsinan, Bağcılar ve Seyrantepe itfaiye gruplarından da ekiplerin olay yerine sevk edildiği bildirildi.
Açıklamada, yangını söndürme çalışmalarına 95 itfaiye personelinin 35 araçla devam ettiği belirtildi.
Yangında, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
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