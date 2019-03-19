HABER

Arnavutköy'deki fabrika yangını tamamen söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 08:07 | Son Güncelleme

Arnavutköy'deki fabrika yangını tamamen söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de bir kimya fabrikasında dün çıkan yangın tamamen söndürüldü.

Yeşilpınar Mahallesi Şimşir Sokağı'nda 3 katlı yaklaşık 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulu kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle dün çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından söndürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Çatalca, Mimarsinan, Bahçeşehir, Şişli, Fatih, Sultangazi, Kıraç, Kartal, Tuzla, Seyrantepe ve Kadıköy olmak üzere 85 araç ve 175 personel yangına müdahale etti.

Ekiplerin gece boyunca devam eden çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, fabrikadaki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

PARTNERSeren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyetiSeren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyeti
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltıİstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da çok sayıda adrese baskın! Gözaltılar var...İstanbul'da çok sayıda adrese baskın! Gözaltılar var...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy fabrika yangını itfaiye Yangın söndürüldü

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

ABD'den kritik Suriye ve Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik Suriye ve Türkiye açıklaması!

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Nazım Sangare sosyal medyayı salladı!

Nazım Sangare sosyal medyayı salladı!

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den birçok il için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den birçok il için son dakika uyarısı

İstanbul'daki yangın tamamen söndürüldü

İstanbul'daki yangın tamamen söndürüldü

İstanbul'da çok sayıda adrese baskın! Gözaltılar var...

İstanbul'da çok sayıda adrese baskın! Gözaltılar var...

Abisini defalarca bıçakladı! Korkunç

Abisini defalarca bıçakladı! Korkunç

Define tünelinde mahsur kalanları kurtarmak için yola çıktılar

Define tünelinde mahsur kalanları kurtarmak için yola çıktılar

Polisten kaçan sürücü,” Pişman değilim” diyerek kendini savundu

Polisten kaçan sürücü,” Pişman değilim” diyerek kendini savundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.