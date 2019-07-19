ARNAVUTKÖY'DEKİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Taylan ERGÜN/İSTANBUL DHA - ARNAVUTKÖY'de hızla ilerleyen sürücü, önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyon kırınca kaldırıma çıkarak bir ağaca çarptı. Kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Eski Edirne Caddesi'nde meydana geldi. Caddede hızla ilerleyen 34 BJ 3811 plakalı otomobilin sürücüsü, kavşağa kontrolsüz girerek önüne çıkan otomobile çarpmamak için direksiyon kırdı. Kaldırıma çıkan otomobil, ağaca çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken o sırada kaldırımda yürüyen bir kadın kazadan kıl payı kurtuldu. Otomobilde hasar meydana gelirken kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Kavşaktan dönen otomobile çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil

-Otomobilin kaldırıma çıkarak ağaca çarpması

-Kaldırımda yürürken kıl payı kurtulan kadın

-Çevredekilerin kazanın ardından toplanması

AKTÜEL

-Olay yeri

-Kaza yapan araç

