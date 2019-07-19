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Arnavutköy'deki kaza güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 09:56 | Son Güncelleme

Taylan ERGÜN/İSTANBUL DHA - ARNAVUTKÖY'de hızla ilerleyen sürücü,  önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyon kırınca kaldırıma çıkarak bir ağaca çarptı.

Arnavutköy'deki kaza güvenlik kamerasında

Taylan ERGÜN/İSTANBUL DHA - ARNAVUTKÖY'de hızla ilerleyen sürücü, önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyon kırınca kaldırıma çıkarak bir ağaca çarptı. Kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, dün öğle saatlerinde Eski Edirne Caddesi'nde meydana geldi. Caddede hızla ilerleyen 34 BJ 3811 plakalı otomobilin sürücüsü, kavşağa kontrolsüz girerek önüne çıkan otomobile çarpmamak için direksiyon kırdı. Kaldırıma çıkan otomobil, ağaca çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken o sırada kaldırımda yürüyen bir kadın kazadan kıl payı kurtuldu. Otomobilde hasar meydana gelirken kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
(FOTOĞRAF)

Arnavutköy'deki kaza güvenlik kamerasındaArnavutköy'deki kaza güvenlik kamerasındaArnavutköy'deki kaza güvenlik kamerasında

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