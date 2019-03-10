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Arnavutköy'deki LCD televizyon hırsızları kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 12:37 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de bir iş yerinden bilgisayar ve LCD televizyon çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı.  Edinilen bilgiye göre Merkez Mahallesi'nde 26 Ocak'ta bir iş yerinden bilgisayar ve LCD televizyon çalınması üzerine zerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Arnavutköy'deki LCD televizyon hırsızları kamerada

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)- ARNAVUTKÖY'de bir iş yerinden bilgisayar ve LCD televizyon çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre Merkez Mahallesi'nde 26 Ocak'ta bir iş yerinden bilgisayar ve LCD televizyon çalınması üzerine zerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Güvenlik kamera görüntülerindeki 4 hırsızdan birinin M.A. olduğunu belirleyen ekipler, M.A.'yı Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde 26 Şubat'ta gözaltına aldı. M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin diğer şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

(FOTOĞRAFLI)

Arnavutköy'deki LCD televizyon hırsızları kamerada

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