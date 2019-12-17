HABER

ARNAVUTKÖY'DEKİ SAHTE PARFÜM OPERASYONU KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 12:45 | Son Güncelleme

    Ali ABLAY/İSTANBUL, DHA  Arnavutköy'de sahte parfüm üretimi yapılan 10 adrese Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

Ali ABLAY/İSTANBUL, DHA

Arnavutköy'de sahte parfüm üretimi yapılan 10 adrese Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 768 bin 857 dolu ve boş sahte parfüm şişesi ele geçirildi. Operasyon polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüphelinin Arnavutköy'de sahte parfüm üretimi yaptığını bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine ekipler teknik ve fiziki takip başlattı. 29 Kasım'da Arnavutköy'de bulunan 10 adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, Serdar K.(31) , Mehmet Mihdi B. (43) ve Alaattin İ.'yi (75) yakalanarak gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda ekipler, 768 bin 857 dolu ve boş sahte parfüm şişesi, etiketler ve aksesuarlar ele geçirdi. Ekipler, operasyonun yapıldığı 10 adresten bazılarında üretim yapıldığını belirlerken bazı adreslerin ise depo olarak kullanıldığını belirledi. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken adli makamlarca serbest bırakıldı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ise bir çok markanın parfüm şişelerinin, kapaklarının, kutularının ve etiketlerinin birebir sahtesinin yapıldığı görülüyor.

PARTNERCumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! En çok onlar sevindi...Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! En çok onlar sevindi...
Öğrenciler “İyilik Ağacı” projesiyle iyilikleri yayıyorÖğrenciler “İyilik Ağacı” projesiyle iyilikleri yayıyor
Maltepe ile Fındıklı kardeş olduMaltepe ile Fındıklı kardeş oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

Asgari ücrette yeni talep!

Asgari ücrette yeni talep!

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

ABD'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

ABD'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mert Yağız Köksal’ın ölümü soruşturmasına gizlilik ve yayın yasağı kararı

Mert'in ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Son dakika: Mersin'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Mersin'de deprem

Son dakika: İçişleri Bakanlığı DEAŞ'lı 2 Kosovalı'nın sınır dışı edildiğini açıkladı

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

Kamu atamalarındaki güvenlik soruşturmasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Güvenlik soruşturması kalkıyor mu? Flaş gelişme!

Antalya'da bankada soygun girişimi

Antalya'da bankada soygun girişimi

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.