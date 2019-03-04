HABER

 Arnavutköy'deki silahlı çatışmayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 12:26 | Son Güncelleme

    Çağatay KENARLI / İstanbul DHA- Arnavutköy'de 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.  Olay, dün saat 16.30 sıralarında Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi.

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA- Arnavutköy'de 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında yaşanan tartışma silahlı çatışmaya döndü. Pompalı silahlarla yaşanan çatışmada aynı aileden Hasan Yıldız, Fırat Yıldız ve Şahin Yıldız ölürken 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 yaralıyı Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Çatışmayla sonuçlanan kavganın minibüs hattı meselesinden çıktığı öğrenildi.

AĞABEYLER İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Polis ekipleri, cadde giriş ve çıkışına şerit çekerek olay yerinde delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemede, olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken bazı araç ve çevredeki bir binanın camlarına kurşun isabet ettiği görüldü. Hayatını kaybedenlerden Fırat ve Şahin Yıldız kardeşlerin ağabeyi Yaşar Yıldız, taziyelerin kabul edildiği kendi evinin önünde akşam saatlerinde kafasına silahla ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaydan sonra konuyu Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine devretti. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kavgaya karıştığını belirlediği 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet müdürlüğüne getirildi. Polis ekiplerinin silahlı kavgayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Gören şaşıp kaldı! Isınması için içeri aldılar, bakın o ne yaptı!Gören şaşıp kaldı! Isınması için içeri aldılar, bakın o ne yaptı!
Uzman çavuşlardan "mağduriyet" çağrısıUzman çavuşlardan "mağduriyet" çağrısı
Sude Naz’ın ismi Çankaya’da yaşayacakSude Naz’ın ismi Çankaya’da yaşayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Karaca Mağarası'na, mermer ocağı tehdidi

Karaca Mağarası'na, mermer ocağı tehdidi

İstinat duvarının altından yüzlerce yıllık tarihi eser çıktı

İstinat duvarının altından yüzlerce yıllık tarihi eser çıktı

Yaz için tonlarca kar depoladılar!

Yaz için tonlarca kar depoladılar!

Antartika'daki Türk ekibinden yabancı üslere ziyaret

Antartika'daki Türk ekibinden yabancı üslere ziyaret

İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.