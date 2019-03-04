 Arnavutköy'deki silahlı çatışmayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA- Arnavutköy'de 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında yaşanan tartışma silahlı çatışmaya döndü. Pompalı silahlarla yaşanan çatışmada aynı aileden Hasan Yıldız, Fırat Yıldız ve Şahin Yıldız ölürken 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 yaralıyı Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Çatışmayla sonuçlanan kavganın minibüs hattı meselesinden çıktığı öğrenildi.

AĞABEYLER İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Polis ekipleri, cadde giriş ve çıkışına şerit çekerek olay yerinde delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemede, olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken bazı araç ve çevredeki bir binanın camlarına kurşun isabet ettiği görüldü. Hayatını kaybedenlerden Fırat ve Şahin Yıldız kardeşlerin ağabeyi Yaşar Yıldız, taziyelerin kabul edildiği kendi evinin önünde akşam saatlerinde kafasına silahla ateş ederek intihar girişiminde bulundu.