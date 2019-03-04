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Arnavutköy'deki silahlı kavgayla ilgili gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 21:48 | Son Güncelleme

İlçede iki grup arasında çıkan 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 1 şüpheli daha yakalandı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de dün 3 kişinin ölümü, 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Karlıbayır Mahallesi Gürsoy Sokak'ta iki grup arasında çıkan, Fırat ve Şahin Yıldız kardeşler ile kuzenleri Hasan Yıldız'ın ölümü, bir kişinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin çalışma kapsamında, bir kişiyi daha gözaltına aldı.

Son gözaltı işlemi ile olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olaya karıştığı iddiasıyla aranan 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy minibüs kahyası Silahlı kavga

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