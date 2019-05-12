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Arnavutköy’deki vahşetin ardından kardeşler arasındaki miras kavgası çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 17:35 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de yanmış insan cesedi bulunan otomobil olayının ardından vahşet çıktı.

Arnavutköy’de yanmış insan cesedi bulunan otomobil olayının ardından vahşet çıktı. Babasından kalan mirası paylaşamayan İsmail T.’nin, kardeşi Behzat T.’yi öldürerek yaktığı ortaya çıkarken yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Arnavutköy Yassı Ören’de önceki gün alev alev yanan bir otomobilin içerisinde erkek cesedi çıkmıştı. Olayın üzerine başlatılan soruşturmada jandarma ekipleri, ölen kişinin Behzat T. olduğunu, şahsın kardeşi İsmail T. tarafından öldürüldükten sonra yakıldığını belirledi.
Ekipler tarafından gözaltına alınan İsmail T. suçunu itiraf etti. Zanlı İsmail T.’nin kardeşiyle aralarında babalarından kalan miras nedeniyle son dönemde anlaşmazlık olduğunu söylediği öğrenildi. Aralarında yaşanan tartışma sırasında kardeşinin kafasına taşla vurarak öldürdüğünü itiraf eden İsmail T.’nin ifadesinde daha sonra cesedin içinde bulunduğu aracı yol üzerinde benzinle yaktığını kaydetti.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı İsmail T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, aracın yakılmadan önceki görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi.

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