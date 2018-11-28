Arnavutlar Bayrak ve Bağımsızlık Günü'nü kutladı

TİRAN (AA) - Arnavutların en önemli milli bayramı olan "Bayrak ve Bağımsızlık Günü", Arnavutluk'un yanı sıra Arnavut nüfusun yaşadığı diğer ülkelerde törenlerle kutlandı.

Devlet erkanının katıldığı merkezi tören, ülkenin güneybatısındaki Avlonya şehrinde düzenlenirken, başkent Tiran'daki İskenderbey Meydanı'ndaki kutlamalara da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Avlonya'da Arnavutluk bayrağının göndere çekildiği Bayrak Evi'nde yapılan törene, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ve Başbakan Edi Rama'nın yanı sıra Kosova hükümetinden temsilciler ile davetliler katıldı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Avlonya'daki törenin ardından yaptığı açıklamada, tüm Arnavutların milli bayramını kutlayarak, bağımsızlık bayramının 'başkenti' olarak nitelendirilen burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Tiran'daki İskenderbey Meydanı'nda düzenlenen kutlama programında konuşan Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj da bağımsızlığın 106'ncı yılını kutladıkları bu günü kutsal olarak nitelendirdi.