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Arnavutluk 111 sığınmacıyı Türkiye'ye teslim etti

21.09.2019 17:47 | Son Güncelleme

Arnavutluk, teknelerle Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 111 sığınmacının Ege Denizi'nde "kurtarıldığını" açıkladı.

Arnavutluk 111 sığınmacıyı Türkiye'ye teslim etti

Arnavutluk Savunma Bakanlığı, sığınmacıların Türk makamlarına teslim edildiğini duyurdu.Arnavutluk, Ege Denizi'ndeki teknelerde bulunan 111 sığınmacıyı Türkiye'ye teslim ettiğini açıkladı. Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhacka, Facebook sayfasında yayımladığı açıklamada; Suriye, Irak ve Filistin vatandaşlarından oluşan sığınmacıların, "Türkiye ve Yunanistan arasındaki sularda birkaç saat içinde düzenlenen üç ayrı operasyonda kurtarıldığını" belirtti.

Arnavut bakan, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacıların Cuma gecesi iki sürat teknesi ve küçük bir teknede bulunduğunu açıkladı. Xhacka, Arnavut Donanması'na ait Oriku gemisi tarafından bulunan sığınmacıların Türk sahil güvenlik birimine teslim edildiğini söyledi.

Arnavut bakan, Oriku'nun, Avrupa Birliği'nin sınır koruma ajansı Frontex'in misyonu kapsamında görev yaptığını belirtti.

Son üç günde 1800'den fazla sığınmacı geçti

Yunanistan Sivil Savunma Bakanlığı da Cuma günü yaptığı açıklamada, son üç günde Türkiye'den Yunan adalarına bin 800'ü aşkın sığınmacının ulaştığını duyurdu.

Bakanlık; Midilli, Sakız (Chios), İstanköy (Kos) ve Sisam (Samos) adalarına 19 Eylül Perşembe günü 600'den fazla sığınmacının ulaştığını açıkladı. Resmi verilere göre, Türkiye'den Yunan adalarına 18 Eylül'de 800, 17 Eylül'de ise 562 sığınmacı geçti.

Yunan yetkililer, özellikle son iki aydaki sığınmacı akını nedeniyle söz konusu adalardaki kamplarda yer kalmadığını belirtiyor. Adalarda geçen Nisan ayında 14 bin olan sığınmacı sayısının şu an iki katına çıkarak 28 bine ulaştığı açıklandı.

Türkiye'den Yunanistan'a sığınmacı akını son üç yılın zirvesine çıkarken Yunan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Yorgos Kumutsakos yeni girişimlere de hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. Yunan ulusal radyosuna konuşan Kumutsakos, "Binlerce sığınmacı, İzmir ve çevresinde toplanmış durumda. Ve karşıya geçmeyi planlıyorlar" dedi.

DW,AP,dpa/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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