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Arnavutluk 6,4 Büyüklüğünde Depremle Sarsıldı

26.11.2019 12:15 | Son Güncelleme

Arnavutluk 6,4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. İlk belirlemelere göre en az 6 kişi hayatını kaybetti. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Arnavutluk 6,4 Büyüklüğünde Depremle Sarsıldı

Arnavutluk 6,4 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Arnavutluk Yer Bilimleri Enstitüsü ve Amerika Jeolojik Araştırmalar Merkezi depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıklarken depremin ardından en büyüğü 5,4 olan çok sayıda artçı sarsıntı gerçekleşti. Depremin yerin 10km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

Resmi makamlar ilk belirlemelere göre en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan özellikle başkent Tiran’ın yaklaşık 30 km uzağındaki Dures kentinde yıkılan ve ağır hasarlı binalar olduğu arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.

Depremde yaralanan yaklaşık 200 kişinin de hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edildi.

Yıkılan bir otel binası olduğu oteldeki Türk vatandaşları bulunduğu ve Türk vatandaşlarının da yara almadan kurtuldukları ifade ediliyor.

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