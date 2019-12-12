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Arnavutluk Başbakanı Rama, depremde arama kurtarma çalışmalarına katılanlara madalya verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 00:15 | Son Güncelleme

Arnavutluk Başbakanı Rama, depremde arama kurtarma çalışmalarına katılanlara madalya verdi

TİRAN (AA) - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkede 26 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki deprem sonrasında arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere madalya takdim etti.

Rama, başkent Tiran'daki bir etkinlikte, arama-kurtarma çalışmalarına katılan ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi.

Etkinlikte, Türkiye'den Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile GEA Arama, Kurtarma ve İnsani Yardım Grubu ekipleri madalyaya layık görüldü.

Başbakan Rama, buradaki konuşmasında, Arnavutluk ekiplerinin diğer ülkelerden gelen ekiplerle omuz omuza çalışmalarda yer aldığını ifade ederek, "Bu iki hafta bir tarih, aslında ülkemizin tarihi içerisinde bir tarihtir. Dayanışma kelimesini sürekli kullanırız ancak bu iki haftada bu sözün insanlarda, farklı bayrak ve üniformalarda ve farklı dillerde vücut bulduğunu gördük." şeklinde konuştu.

Etkinlikte Türk ekipleri adına madalyayı teslim alan Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük de "Bizim dost ülkemiz Arnavutluk'taki kardeşlerimize yardım etmemizi biz doğal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Öncelikle bizim insani sorumluluğumuzdu. Cumhurbaşkanım, devletim ve milletim adına size yardım etme imkanı sunduğunuz için teşekkür ederim." dedi.

Yörük, depremde hayatını kaybedenler için Türkiye adına başsağlığı dileyerek, yaralılara acil şifalar diledi.

Büyükelçilik, AFAD, TİKA, UMKE, Türk Kızılay gibi kurumlarıyla Türkiye, depremin ardından Arnavutluk'a yardım eli uzatan ilk ülke oldu.

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetmiş, 900'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Ana depremin ardından 500'ün üzerinde artçı sarsıntı da meydana gelmişti.

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