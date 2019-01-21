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Arnavutluk Başbakanı Rama, Dışişleri Bakanlığı görevini de üstlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 23:37 | Son Güncelleme

Arnavutluk Başbakanı Rama, Dışişleri Bakanlığı görevini de üstlendi

TİRAN (AA) - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, kabinede revizyon önerisi kapsamında mecliste düzenlenen oylamada, Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi.

Arnavutluk Meclisi, yeni dönem çalışmalarına düzenlenen oturumla başladı.

Oturumda, Başbakan Rama'yı Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı görevine getiren cumhurbaşkanı kararnamesi de oylandı. Muhalefetteki Demokratik Parti (PD) ve Arnavutluk Sosyalist Bütünleşme Hareketi (LSİ) milletvekilleri, oylama sırasında oturumda yer almadı.

Rama geçen yıl aralık ayında kabine revizyonu kapsamında, Dışişleri ile Maliye ve Ekonomi Bakanının da bulunduğu 8 kabine üyesi yerine yeni isimler önermişti.

Ardından Cumhurbaşkanı İlir Meta, bazı bakanları onaylayarak meclise sunmuş, 10 Ocak'ta yaptığı açıklamada Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati yerine Gent Cakaj önerisini kabul etmediğini açıklamıştı. Rama, Cumhurbaşkanın önerisini reddetmesinin ardından bu görevi üsteleneceğini bildirmişti.

Meta, Cakaj'ın siyasi, diplomatik, idari ve devlet tecrübesinin eksik olduğunu kaydetmişti.

Meclisin 16 Ocak'taki olağanüstü oturumunda, kabine revizyonu kapsamında önerilen diğer bakanlar onaylanmış, yeni bakanlar cumhurbaşkanı huzurunda yemin ederek göreve başlamıştı.

Ditmir Bushati, Eylül 2013'ten beri Dışişleri Bakanlığı görevini yürütüyordu.

Kabine revizyonu kapsamında Başbakan Yardımcılığına Erion Braçe, Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığına Besa Shahini, Altyapı ve Enerji Bakanlığına Belinda Balluku, Maliye ve Ekonomi Bakanlığına Anila Denaj, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığına Bledi Çuçi, Kültür Bakanlığına Elva Margariti, girişimcilerin korunmasından sorumlu Devlet Bakanlığına Eduard Shalsi, Meclis ile İlişkiler Bakanlığına ise Elisa Spiropali getirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk Başbakan Dışişleri Bakanı Edi Rama

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