Arnavutluk Başbakanı Rama, Dışişleri Bakanlığı görevini de üstlendi

TİRAN (AA) - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, kabinede revizyon önerisi kapsamında mecliste düzenlenen oylamada, Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi.

Arnavutluk Meclisi, yeni dönem çalışmalarına düzenlenen oturumla başladı.

Oturumda, Başbakan Rama'yı Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı görevine getiren cumhurbaşkanı kararnamesi de oylandı. Muhalefetteki Demokratik Parti (PD) ve Arnavutluk Sosyalist Bütünleşme Hareketi (LSİ) milletvekilleri, oylama sırasında oturumda yer almadı.

Rama geçen yıl aralık ayında kabine revizyonu kapsamında, Dışişleri ile Maliye ve Ekonomi Bakanının da bulunduğu 8 kabine üyesi yerine yeni isimler önermişti.

Ardından Cumhurbaşkanı İlir Meta, bazı bakanları onaylayarak meclise sunmuş, 10 Ocak'ta yaptığı açıklamada Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati yerine Gent Cakaj önerisini kabul etmediğini açıklamıştı. Rama, Cumhurbaşkanın önerisini reddetmesinin ardından bu görevi üsteleneceğini bildirmişti.

Meta, Cakaj'ın siyasi, diplomatik, idari ve devlet tecrübesinin eksik olduğunu kaydetmişti.