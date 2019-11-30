Arnavutluk Başbakanı Rama'dan arama kurtarma ekiplerine teşekkür ziyareti

DIRAÇ (AA) - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Arnavutluk'ta 500 konut yapacağız" açıklamasıyla ilgili, "Onun gösterdiği özene karşı şükranlarımızı sunmamız için doğru kelimeleri bulamıyorum. Sürekli bir şekilde bilgilendirme talep ediyordu. Benimle tekrar tekrar konuştu. Benim için bir sürpriz olmadı. Elinden gelenin en iyisini yapacağını biliyordum. O şöyle bir adamdır; 'Evet' deyince 'Evet', 'Hayır' deyince 'Hayır' demektir. Seversiniz ya da sevmezsiniz. 'Evet'i evettir, 'Hayır'ı da hayırdır." dedi.

Rama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile diğer ülkelerin arama kurtarma ekiplerinin konakladığı Dıraç'taki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sosyal tesislerini ziyaret etti.

Arama kurtarma görevlileri ile tek tek tokalaşan Rama, burada yaptığı konuşmada, söz konusu ekipleri yaz döneminde ağırlamak istediklerini, ancak bu kötü dönemde ağırlamaktan üzgün olduğunu ifade etti.

Rama, "Aynı zamanda kalbinizin, görevinizin ve aklınızın güzelliği gibi birçok güzellik de getirdiniz. Herkesi etkilediniz. Herkesin sıcak hissetmesini sağladınız ve herkese en çok ihtiyaç duyulan şey olan yalnız olmama duygusu verdiniz." diye konuştu.