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Arnavutluk Başbakanı Rama'dan arama kurtarma ekiplerine teşekkür ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 20:52 | Son Güncelleme

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama: - "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) Onun gösterdiği özene karşı şükranlarımızı sunmamız için doğru kelimeleri bulamıyorum. Sürekli bir şekilde bilgilendirme talep ediyordu. Benimle tekrar tekrar konuştu. Benim için bir sürpriz olmadı. Elinden gelenin en iyisini yapacağını biliyordum. O şöyle bir adamdır, 'Evet' deyince 'Evet', 'Hayır' deyince 'Hayır' demektir. Seversiniz ya da sevmezsiniz. 'Evet'i evettir, 'Hayır'ı da hayırdır"

DIRAÇ (AA) - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Arnavutluk'ta 500 konut yapacağız" açıklamasıyla ilgili, "Onun gösterdiği özene karşı şükranlarımızı sunmamız için doğru kelimeleri bulamıyorum. Sürekli bir şekilde bilgilendirme talep ediyordu. Benimle tekrar tekrar konuştu. Benim için bir sürpriz olmadı. Elinden gelenin en iyisini yapacağını biliyordum. O şöyle bir adamdır; 'Evet' deyince 'Evet', 'Hayır' deyince 'Hayır' demektir. Seversiniz ya da sevmezsiniz. 'Evet'i evettir, 'Hayır'ı da hayırdır." dedi.

Rama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile diğer ülkelerin arama kurtarma ekiplerinin konakladığı Dıraç'taki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sosyal tesislerini ziyaret etti.

Arama kurtarma görevlileri ile tek tek tokalaşan Rama, burada yaptığı konuşmada, söz konusu ekipleri yaz döneminde ağırlamak istediklerini, ancak bu kötü dönemde ağırlamaktan üzgün olduğunu ifade etti.

Rama, "Aynı zamanda kalbinizin, görevinizin ve aklınızın güzelliği gibi birçok güzellik de getirdiniz. Herkesi etkilediniz. Herkesin sıcak hissetmesini sağladınız ve herkese en çok ihtiyaç duyulan şey olan yalnız olmama duygusu verdiniz." diye konuştu.

"Tanrı hiçbir zaman sizi dostsuz bırakmasın" ifadesini kullanan Rama, Gerçek dost zor zamanda belli olur" sözünü anımsatarak, "Sizler gerçek dostsunuz. Bu ülkede hiç kimse hiçbir zaman yaptığınız şeyleri unutmayacaktır. Siz bundan sonra onursal misafir olarak karşılanacaksınız. Size kalbi teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

Ziyarette, Savunma Bakanı Olta Xhaçka ve Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Bardhyl Kollçaku da hazır bulundu.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Rama, aralarında Türk ekibin de bulunduğu arama kurtarma ekiplerini takdirle karşıladıklarını belirterek, "Bu karanlık günde Arnavutluk'un yardımına koşan kadın ve erkekler, onlar gökten gelen bizim koruyucu meleklerimiz gibiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Rama, bugünlerde inanılmaz şeyler gördüğünü dile getirerek, "En hatırlanmaya değer şey ise üniformalı bu kişilerin, daha önce gelmedikleri bir ülke, bilmedikleri bir dil ve tanımadıkları kişiler için hayatlarını riske atmaktaki cesaret ve hazırlıklarıydı." ifadesini kullandı.

Rama, "(Depremden) Etkilenmemize rağmen, birçok mal mülk ve varlığın yok olmasına rağmen bugün daha zenginiz çünkü onlar gibi yeni ve harika dostlarımız var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Arnavutluk'ta 500 konut yapacağız" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Rama, " Onun gösterdiği özene karşı şükranlarımızı sunmamız için doğru kelimeleri bulamıyorum. Sürekli bir şekilde bilgilendirme talep ediyordu. Benimle tekrar tekrar konuştu. Benim için bir sürpriz olmadı. Elinden gelenin en iyisini yapacağını biliyordum. O şöyle bir adamdır, 'Evet' deyince 'Evet', 'Hayır' deyince 'Hayır' demektir. Seversiniz ya da sevmezsiniz. 'Evet'i evettir, 'Hayır'ı da hayırdır." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet olarak depremzedelere yönelik çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Rama, onların aralık ortasına kadar evlerine dönmelerini sağlamak istediklerini vurguladı.

Depremzedelerin evlerinin yeniden inşa edilmesi veya konutlarına tekrar dönebileceklerine dair güvence verilmesi gereken binlerce aile bulunduğunu hatırlatan Rama, "Çünkü (evlerdeki) her çatlak, tekrar can alabilecek bir ruhun işareti gibidir." ifadesini kullandı.

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetti, 900'den fazla kişi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk deprem Edi Rama

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