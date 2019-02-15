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Arnavutluk Başbakanı Rama’ya mürekkep fırlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 13:48 | Son Güncelleme

Arnavutluk’ta muhalif milletvekili Edi Paloka, Başbakan Edi Rama’ya meclis konuşması yaparken mürekkep fırlattı.Arnavutluk Meclisinde, Kuzey Makedonya’nın NATO’ya katılması için yapılacak oylamanın tartışıldığı sırada muhalif milletvekili Edi Paloka, Başbakan Edi Rama’ya saldırdı.

Arnavutluk’ta muhalif milletvekili Edi Paloka, Başbakan Edi Rama’ya meclis konuşması yaparken mürekkep fırlattı.
Arnavutluk Meclisinde, Kuzey Makedonya’nın NATO’ya katılması için yapılacak oylamanın tartışıldığı sırada muhalif milletvekili Edi Paloka, Başbakan Edi Rama’ya saldırdı. Rama’nın muhalefet lideri Lulzim Başa’yı eleştirmesine sinirlenen Paloka, Başbakana mürekkep fırlatarak tepki gösterdi.
Saldırıyla alakalı yazılı açıklamada bulunan muhalif Demokrat Parti, "Mürekkep atma eylemi, kamuoyunun görüşüne tanık olan Başbakan tarafından uygulanan zorbalığın reddidir" diyerek Paloka’ya destek çıktı.

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