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"Arnavutluk Bayrak ve Bağımsızlık Günü" resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 22:06 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "FETÖ'yü ortadan kaldırma çalışmalarına dost, kardeş ve müttefik Arnavutluk'un verdiği desteğin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğine inanıyoruz" - Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Genti Gazheli: - "Türkiye, her zaman Arnavut meselesinin dünyadaki savunucusu olmuştur. Ancak bu mükemmel siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomik ilişkilerin de artırılmasını amaçlıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "FETÖ'yü ortadan kaldırma çalışmalarına dost, kardeş ve müttefik Arnavutluk'un verdiği desteğin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğine inanıyoruz." dedi.

"Arnavutluk Bayrak ve Bağımsızlık Günü", Ankara Sheraton Otel'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Genti Gazheli'nin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Pakdemirli, Türkiye ile Arnavutluk arasında ortak tarihe dayanan güçlü dostluğun altını çizerek, insani bağların da iki ülkeyi birbirine bağlayan en güncel unsur olduğunu belirtti.

Arnavut asıllı Türk vatandaşlarının milyonlarla ifade edildiğine dikkati çeken Pakdemirli, Arnavutluk'taki Türk toplumu ile Türkiye'de yaşayan Arnavut kökenli vatandaşlarının iki ülke arasında insani köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Pakdemirli, iki ülke arasında kültürel, ekonomik ve siyasi iş birliğinin de güçlendiğine işaret ederek, Türkiye'nin TİKA ve Yunus Emre Kültür Merkezi aracılığıyla çeşitli projelerle Arnavutluk'un zengin kültürel mirasını ortaya koyan tarihi eserlerin korunmasına ve restorasyonuna destek verdiğinin altını çizdi.

İkili ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi için büyük bir potansiyel olduğu değerlendirmesinde bulunan Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Balkanların güvenliği, Türkiye'nin her zaman öncelik verdiği konuların başında gelmektedir. Ülkelerimiz arasındaki verimli diyalog, bölgemizde güvenliğin tesisi doğrultusunda büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda 15 Temmuz'da demokrasimizi ve anayasal düzenimizi hedef alan ve çok sayıda vatandaşımızın hayatına mal olan kanlı darbe girişimi sonrasında ülkemizin FETÖ'yü ortadan kaldırma çalışmalarına dost, kardeş ve müttefik Arnavutluk'un verdiği desteğin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğine inanıyoruz. FETÖ, sadece ülkemizi değil, Arnavutluk da dahil olmak üzere bölgemizdeki tüm ülkelerin güvenlik ve bütünlüğünü tehdit eden bir örgüttür."

Büyükelçi Gazheli ise yüksek düzeyli karşılıklı ziyaretlerin, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki mükemmel ilişkilerin ispatı olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, her zaman Arnavut meselesinin dünyadaki savunucusu olmuştur. Ancak bu mükemmel siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomik ilişkilerin de artırılmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Arnavutluk'a ait yöresel dans gösterilerinin sahnelendiği program, kutlama pastasının kesilmesi ve ikramın ardından sona erdi.

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