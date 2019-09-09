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Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta’ya meclis soruşturması

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 16:51 | Son Güncelleme

Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta Haziran ayında yapılacak belediye seçimlerini iptal etme girişiminden kaynaklanan suçlama davasının bir parçası olarak Meclis komisyonu tarafından sorgulandı.Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta bugün sorgulama geçirdi.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta’ya meclis soruşturması

Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta Haziran ayında yapılacak belediye seçimlerini iptal etme girişiminden kaynaklanan suçlama davasının bir parçası olarak Meclis komisyonu tarafından sorgulandı.
Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta bugün sorgulama geçirdi. Meclis komisyonu tarafından gerçekleştirilen sorgulama, Cumhurbaşkanı Meta’yı 30 Haziran’da yapılması planlanan yerel seçimleri iptal etme girişiminden kaynaklanan suçlama işlemlerinin bir parçası olarak yapıldı. Dokuz üyeli bir komitedeki milletvekillerinin anayasayı ihlal ettiği iddiasıyla gerçekleştirdiği soruşturmada, Cumhurbaşkanı 30 Haziran seçimlerini iptal ettiğini çünkü seçimleri boykot etmeyi planlayan merkez-sağ muhalefet partilerinin katılımı olmadan demokratik bir seçim olmayacağını düşündüğünü söyledi.
Arnavutluk muhalefeti, 2017 seçimlerini suç örgütlerinin yardımıyla kazandığını iddia ettiği Sosyalist hükümeti boykot etmiş, meclis sandalyelerini boş bırakan muhalefet, 2019’un Şubat ayı ortalarında parlamento ile ilişkilerini kesmişti. Muhalefet ayrıca Haziran’da yapılacak yerel seçimleri de boykot etme kararı almıştı.

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