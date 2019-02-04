Arnavutluk heyeti Ankara'da

Emniyet Genel Müdürlüğünce resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lieshaj ve heyeti onuruna akşam yemeği verildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen yemekte Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile Lieshaj ve beraberindeki heyet bir araya geldi.
Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Genti Gazheli ve Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü Ardi Veliu'nun yanı sıra Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti ve bazı daire başkanlarının da hazır bulunduğu etkinliğin sonunda hediye takdimi yapıldı ve hatıra fotoğrafı çektirildi.
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