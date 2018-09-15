Arnavutluk ilk havayolu şirketi Air Albania'ya kavuştu

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un Türk Hava Yolları (THY) ortaklığında kurulan ilk havayolu şirketi Air Albania, başkent Tiran'da düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Rahibe Teresa Havalimanı'nda düzenlenen törene Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk hükümetinden bakanlar, THY yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Başbakan Rama, törende yaptığı konuşmada, Air Albania'nın THY gibi tartışmasız ve küresel aktör olan ortağın garantisine sahip, stratejik ve uzun vadeli bir kurum olduğunu söyledi.

Bu anın kendileri için özel bir heyecan olduğunu belirten Rama, projenin gerçekleşmesi ile vatandaşlara verilen sözün tutulmasının yanı sıra yıllarca imkansız gibi görülen ve uzun süreli bir hayal olarak değerlendirilen projenin hayata geçirildiğini kaydetti.

Air Albania'nın ihtiyaç duyulan zahmetli bir girişim olduğunu söyleyen Rama, "Tartışmasız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatifi ve cömert desteği olmadan bugün burada olmazdık." ifadelerini kullandı.