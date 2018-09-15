HABER

Arnavutluk ilk havayolu şirketi Air Albania'ya kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 00:04 | Son Güncelleme

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama: - "Tartışmasız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatifi ve cömert desteği olmadan bugün burada olmazdık" - Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük: - "Bu proje Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Arnavutluk’un kıymetli Başbakanı Edi Rama’nın vizyoner liderlikleri ve kararlı duruşları ile hayat bulmuştur"

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un Türk Hava Yolları (THY) ortaklığında kurulan ilk havayolu şirketi Air Albania, başkent Tiran'da düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Rahibe Teresa Havalimanı'nda düzenlenen törene Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk hükümetinden bakanlar, THY yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Başbakan Rama, törende yaptığı konuşmada, Air Albania'nın THY gibi tartışmasız ve küresel aktör olan ortağın garantisine sahip, stratejik ve uzun vadeli bir kurum olduğunu söyledi.

Bu anın kendileri için özel bir heyecan olduğunu belirten Rama, projenin gerçekleşmesi ile vatandaşlara verilen sözün tutulmasının yanı sıra yıllarca imkansız gibi görülen ve uzun süreli bir hayal olarak değerlendirilen projenin hayata geçirildiğini kaydetti.

Air Albania'nın ihtiyaç duyulan zahmetli bir girişim olduğunu söyleyen Rama, "Tartışmasız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatifi ve cömert desteği olmadan bugün burada olmazdık." ifadelerini kullandı.

Air Albania'da Arnavut devletinin de doğrudan hissesi bulunduğunu vurgulayan Rama, vatandaşların çıkarlarını temsil etmek adına garantör olarak var olduklarını aktardı.

- "Tiran-İstanbul arasında gönül köprüleri kurulacak"

Büyükelçi Yörük de Arnavutluk'un bugün kendi milli havayolu ile ebedi dostu ve kardeşi olan Türkiye ile arasında ortak hava sahaları üzerinden bir köprü kurduğunu söyledi.

Bu ortak projede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yörük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu proje Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Arnavutluk’un kıymetli Başbakanı Edi Rama’nın vizyoner liderlikleri ve kararlı duruşları ile hayat bulmuştur. THY ve Air Albania ortak projesi olarak test uçuşuyla İstanbul’dan gelip Tiran’a inen, yarın da 80 Arnavut üniversite öğrencisinin ilk seferi ile İstanbul’a taşıyacak olan bu uçağın önünde durmaktan gurur duyuyorum. Bu köprüyle Arnavut ve Türkler daha hızlı, daha ucuz bir şekilde birbirlerinin ülkelerini ziyaret edeceklerdir. Tiran-İstanbul arasında gönül köprüleri kurulacak."

- "Arnavutluk'ta çok daha büyük yatırımlar yapacağız"

Büyükelçi Yörük, Türk ve Arnavut milletleri arasındaki ekonomik, beşeri ve kültürel bağlar ile turizm faaliyetlerinin de bu seferlerle günden güne artacağını aktardı.

THY Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Görkem Aksoy ise, Arnavut toplumunun Türkiye için öneminin büyük olduğunu ifade ederek, "Havayolu için söyleyeceğim tek şey bu sadece bir başlangıç. Arnavutluk'ta çok daha büyük yatırımlar yapacağız." dedi.

THY önceki günlerde yolcu ve kargo taşımacılığı alanlarında faaliyet göstermek üzere Arnavutluk Cumhuriyeti merkezli ortak girişim şirketi kurulmasına karar verdiğini duyurmuştu.

PARTNEROkan Kurt: Konuşacak durumda değilimOkan Kurt: Konuşacak durumda değilim
Sağlık Bakanlığı'ndan, Alaattin Çakıcı açıklaması: 3 yönetici görevden alındıSağlık Bakanlığı'ndan, Alaattin Çakıcı açıklaması: 3 yönetici görevden alındı
Kilis'ten Hatay'a obüs sevkiyatı (3)Kilis'ten Hatay'a obüs sevkiyatı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Air Albania Arnavutluk Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Recep Tayyip Erdoğan THY Tiran Türk Hava Yolları

En Çok Okunan Haberler

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

45. saniyeden sonra işler karışıyor

45. saniyeden sonra işler karışıyor

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Galatasaray 4 - 1 Kasımpaşa

Galatasaray 4 - 1 Kasımpaşa

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

İlginizi Çekebilir

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

Diyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiası

Diyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiası

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan, Alaattin Çakıcı açıklaması: 3 yönetici görevden alındı

Sağlık Bakanlığı'ndan, Alaattin Çakıcı açıklaması: 3 yönetici görevden alındı

Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu

Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu

İstanbul Valiliği'nden haftaya açılacak okullarla ilgili flaş açıklama

İstanbul Valiliği'nden haftaya açılacak okullarla ilgili flaş açıklama

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

Türkiye'den Rusya ve İran'a uyarı: Sonuçları ağır olur!

Türkiye'den Rusya ve İran'a uyarı: Sonuçları ağır olur!

3 gün süre verdiler: Yoksa tüm elektriği keseriz

3 gün süre verdiler: Yoksa tüm elektriği keseriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.