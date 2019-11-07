HABER

Arnavutluk Meclis Başkanı Ruçi: "Arnavutluk'un Türkiye ile ilişkileri stratejiktir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 16:33 | Son Güncelleme

Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi: - "Tarihi bağlar, yoğun siyasi iş birliği, NATO kapsamında yakın ortaklık, dinamik paylaşımlar ve iki ülkenin bölgedeki konumu nedeniyle Arnavutluk’un Türkiye ile ilişkileri stratejiktir" - "Bu ilişkiler, Arnavutluk'un Güneydoğu Avrupa'daki ekonomik ve ticari bağlantıları, kalkınma yardımı, sektörel paylaşımlar ve normatif iş birliği açısından geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Siyasi diyalog mükemmel ve ilişkiler oldukça dostanedir"

TİRAN (AA) - Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi, tarihi bağlar, yoğun siyasi iş birliği, NATO kapsamında yakın ortaklık, dinamik paylaşımlar ve iki ülkenin bölgedeki konumu nedeniyle Arnavutluk’un Türkiye ile ilişkilerinin stratejik olduğunu ifade etti.

Güneydoğu Avrupa Ülke Parlamentoları Savunma ve Güvenlik Komisyon Başkanları Yıllık Toplantısı kapsamında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ile Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Arnavutluk Meclis Başkanı Ruçi ile görüştü.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün de eşlik ettiği görüşmede, iki ülke ilişkileri, Güneydoğu Avrupa Ülke Parlamentoları Savunma ve Güvenlik Komisyon Başkanları Yıllık Toplantısı ve diğer konular ele alındı.

Arnavutluk Meclisinden yapılan açıklamada, Ruçi'nin görüşmede Arnavutluk'un ikili ilişkileri güçlendirmenin yanı sıra özellikle ekonomik ve ticari ilişkilerde karşılıklı çıkarlar arasında yeni iş birliği alanlarını belirleme konusundaki istekliliğini yeniden teyit ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmede Ruçi, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi bağlar, yoğun siyasi iş birliği, NATO kapsamında yakın ortaklık, dinamik paylaşımlar ve iki ülkenin bölgedeki konumu nedeniyle Arnavutluk’un Türkiye ile ilişkileri stratejiktir. Bu ilişkiler, Arnavutluk'un Güneydoğu Avrupa'daki ekonomik ve ticari bağlantılar, kalkınma yardımı, sektörel paylaşımlar ve normatif iş birliği açısından geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Siyasi diyalog mükemmel ve ilişkiler oldukça dostanedir."

Güneydoğu Avrupa parlamentolarından gelen savunma ve güvenlik komisyonu temsilcilerinin yıllık toplantısına değinen Ruçi, güvenlik konusunun bölge için hassas ve temel bir konu olduğunu vurguladı.

İki farklı güvenlik standardına sahip olunmaması aksine Avrupa Birliği'nin (AB) güvenlik perspektifinin, AB dışındaki ülkelerdeki güvenlik kavramıyla aynı olması gerektiğini kaydeden Ruçi, "Kıtanın tüm kısımları, güvenlik, ekonomi ve demokrasinin birbirine bağlı olarak geliştiği iletişim araçları gibidir. Bu nedenle Güneydoğu Avrupa bölgesinde güvenlik ve savunma politikaları Batı Balkanlar'ın entegrasyonu vizyonuyla yakından bağlantılıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan görüşmede Güvenç'in, Arnavutluk Meclis Başkanı'nın Türkiye ile iş birliği, AB ve bölgedeki güvenlik vizyonu hakkındaki değerlendirmesi nedeniyle teşekkürlerini sunduğu belirtilen açıklamada, Türkiye ve Arnavutluk’un bölgede ve daha geniş coğrafyada kalkınma, barış, güvenlik ve istikrarın iyileştirilmesi için iş birliğini artıracağının altını çizdiği kaydedildi.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi, ateş atılarak yakılmışAli Kuşçu Gökbilim Merkezi, ateş atılarak yakılmış
GÜNCELLEME - Kocaeli'deki 11 yıllık faili meçhul cinayet çözüldüGÜNCELLEME - Kocaeli'deki 11 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk meclis başkanı stratejik ilişkiler TBMM Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar!

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

Albayrak duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

Albayrak duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parkta, belediye başkanını isyan ettiren manzara

Belediye başkanını isyan ettiren manzara!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan otizmli öğrencilere yönelik çirkin olaya tepki

Çirkin olaya Bakan'dan sert tepki!

Ağrı'da PKK'ya ağır darbe! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'da PKK'ya ağır darbe!

Avcılar’da okulda yaşanan dehşet anları kamerada

Avcılar’da okulda yaşanan dehşet anları kamerada

İçişleri duyurdu: 8 terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi

İçişleri duyurdu: 8 terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi

Taksici ve turist birbirine girdi! Genç kadın gözyaşlarına boğuldu

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.