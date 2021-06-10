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Arnavutluk Parlamentosu Cumhurbaşkanı Görevden Alınsın Dedi

10.06.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutluk Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Ilir Meta’nın görevden alınmasını oyladı. Oylama sonucunda Meta’nın görevden azledilmesi yönünde bir karar çıktı

Arnavutluk Parlamentosu Cumhurbaşkanı Görevden Alınsın Dedi

Arnavutluk Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Ilir Meta’nın görevden alınmasını oyladı. Oylama sonucunda Meta’nın görevden azledilmesi yönünde bir karar çıktı. Cumhurbaşkanı Meta, 25 Nisan’da yapılan genel seçimlere müdahalede bulunmak ve anayasayı ihlal etmekle suçlamasıyla, görevden azledilmek istenmişti.

Cumhurbaşkanı’nın azledilmesi için yapılan oylamada, 104 vekil lehte oy kullanırken sadece 7 vekil hayır oyu verdi. 3 vekil de oylamaya katılmadı. Arnavutluk anayasasına göre, Cumhurbaşkanı’nın azledilmesi için üçte iki çoğunluk yani 94 oy yeterli oluyor.

Cumhurbaşkanı hakkında parlamentoda oylanan görevden alma kararına dair son sözü, Anayasa Mahkemesi söyleyecek.

Arnavutluk’ta, komünizm sonrası dönemde 30 yıldır ilk kez parlamentoda, bir Cumhurbaşkanı hakkında görevden alma kararı veriliyor. Vekiller, araştırma komisyonunun, 3 haftalık çalışmasının ardından süratle oylama sürecine geçerek Cumhurbaşkanı’nın görevden alınması yönünde oy kullandılar.

Komisyon, Cumhurbaşkanı’nın seçimlere müdahale ve Arnavutluk’un stratejik ortaklarıyla ilişkilerine zarar verme gibi farklı konularda, Meta’nın anayasaya aykırı davrandığını tespit etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama “Ilir Meta, ulusal birliğin garantisi olan anayasayı yok etti. Ilir Meta, parlamenter demokrasimizin hayati önem taşıyan parçası olan güçler ayrılığı ilkesini ihlal etti” dedi.

Arnavutluk’ta Cumhurbaşkanı herhangi bir partiye mensup değil ve ülkenin birliğini temsil ediyor.

Parlamentoda yapılan oylamanın sonucuna tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Tedi Blushi, oylamayı anayasaya aykırı ve tuhaf olarak nitelendirdi.

Ülkede iktidarda bulunan Sosyalist Parti, kazandığı seçimlerin ardından 4 yıl daha ülkeyi yönetecek. Yeni parlemanto Eylül ayında görevine başlayacak.

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