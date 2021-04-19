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  4. Arnavutluk'ta camide düzenlenen bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralandı

Arnavutluk'ta camide düzenlenen bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralandı

19.04.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Dine Hoca Camisi'nde bıçaklı saldırı sonucu 5 kişi yaralandı. Polisin, olayın aydınlatılması için soruşturma başlattığı kaydedildi.

Arnavutluk'ta camide düzenlenen bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralandı

Tiran Yerel Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kavalye Yolu mevkisinde bulunan camiye giren 1 kişinin henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kesici aletle 5 kişiyi yaraladığı bildirildi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Açıklamada, Arnavutluk vatandaşı 34 yaşındaki Rudolf Nikolli'nin polislerin müdahalesi sonrasında etkisiz hale getirilip gözaltına alındığı aktarıldı.

Polislerin hayati tehlikesi bulunmayan yaralılara ilk yardımda bulunduğu aktarılan açıklamada, bu kişilerin tedavileri için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Olayın aydınlatılması için polisin soruşturma başlattığı kaydedildi.

(AA)

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