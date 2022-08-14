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  4. Arnavutluk'ta Türk bayrağına çirkin saldırı! Görüntüleri sosyal medyadan paylaştı

Arnavutluk'ta Türk bayrağına çirkin saldırı! Görüntüleri sosyal medyadan paylaştı

14.08.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutluk’ta Türk bayrağına çirkin saldırı düzenlendi. Dıraç kentinde bulunan plajdaki gözetleme kulesine çıkan bir şahıs, Türk bayrağını indirerek denize attıktan sonra görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı. Dıraç polisi ise saldırıyı yapan kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Arnavutluk'ta Dıraç kentine bağlı Gjiri i Lalzit Plajı'ndaki gözetleme kulesinde bulunan Türk bayrağını indiren şahıs bayrağı denize attı.

ÇİRKİN SALDIRIYI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Türk bayrağına yönelik çirkin saldırıyı sosyal medya hesabından paylaşan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

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Dıraç polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 48 yaşındaki Ş.S. isimli şahsın saklandığı evinde tespit edilerek gözaltına alındığı aktarılarak, Dıraç Savcılığı tarafından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “kamu düzeni ve huzuru bozma” suçlarından yargılanacağı bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk Türk bayrağı
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