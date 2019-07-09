HABER

Arnavutluk ve Kosova, Balkan Zirvesi’ni boykot ediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2019 12:00 | Son Güncelleme

Kosova ve Arnavutluk, Bosna Hersek’te 8-9 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı’nı boykot ediyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı ve Balkan ülkelerinin liderlerini bir araya getiren zirve toplantısı, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve konseyin Sırp üyesi Milorad Dodik’in Kosova’ya "tanımlanmamış" sıfatı ile gönderdiği davetiyenin “aşağılayıcı bulunması” sebebiyle Kosova tarafından boykot edildi.Diğer katılımcı ülkelerle eşit muamele talep eden ve davetiyenin aşağılayıcı olduğunu ifade eden Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi’ye Arnavutluk’tan destek geldi.

Kosova ve Arnavutluk, Bosna Hersek’te 8-9 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı’nı boykot ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı ve Balkan ülkelerinin liderlerini bir araya getiren zirve toplantısı, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve konseyin Sırp üyesi Milorad Dodik’in Kosova’ya "tanımlanmamış" sıfatı ile gönderdiği davetiyenin “aşağılayıcı bulunması” sebebiyle Kosova tarafından boykot edildi.
Diğer katılımcı ülkelerle eşit muamele talep eden ve davetiyenin aşağılayıcı olduğunu ifade eden Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi’ye Arnavutluk’tan destek geldi. Arnavutluk Dışişleri Bakanı Gent Cakaj da ülkesinin Kosova ile dayanışma içerisinde toplantıyı boykot edeceğini duyurdu.
Bu sabah Türkiye, Karadağ ve Slovenya’nın devlet başkanı düzeyinde, Sırbistan ve Bulgaristan’ın başbakan düzeyinde katıldığı zirvede Balkan liderlerini buluşturan toplantıya Kosova ve Arnavutluk’tan hiçbir yetkilinin katılmadığı gözlendi. Bosna Hersek, ülkeyi oluşturan iki entiteden biri olan Bosnalı Sırp idaresindeki Republika Srpska’nın sert muhalefeti nedeniyle Kosova’yı tanımıyor.

PARTNER'Eteğim kalksa ne olur?''Eteğim kalksa ne olur?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü
Hong Kong’da protestolara sebep olan yasa “öldü”Hong Kong’da protestolara sebep olan yasa “öldü”

En Çok Okunan Haberler

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Diğer Haberler
CHP'li Gök: O gece tek vücut olarak darbeye karşı pozisyon aldık

CHP'li Gök: O gece tek vücut olarak darbeye karşı pozisyon aldık

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna Hersek'te önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna Hersek'te önemli açıklamalar

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Meral Akşener'den Merkez Bankası eleştirisi

Meral Akşener'den Merkez Bankası eleştirisi

Binali Yıldırım'dan 'Seçimden sonra ilk işi Çankaya Köşkü'nden taşınmak olacak' haberlerine yanıt!

Binali Yıldırım'dan 'Seçimden sonra ilk işi Çankaya Köşkü'nden taşınmak olacak' haberlerine yanıt!

On Birinci Kalkınma Planı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu

On Birinci Kalkınma Planı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.