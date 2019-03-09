Arnavutluk'ta 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması

Cengiz, "Günümüzde küreselleşmenin bir gerçeği olarak uluslararası öğrencilik tabi ki dünyada giderek artmaktadır. Türkiye de bu bakımdan öncü bir rol üstlenmektedir. Bunu en iyi yaşayan tabi ki burada bizimle birlikte olan Türkiye mezunu siz gençlerimizsiniz." dedi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Muammer Hakan Cengiz, etkinlikte yaptığı konuşmada UDEF'in, uzun yıllardır düzenlediği öğrenci buluşmaları ve diğer faaliyetleri sayesinde, üniversite öğrencilerinin birlikteliğini sağlama ve sorunlarını ele almada önemli faaliyetler yürüten uluslararası bir kuruluş haline geldiğini belirtti.

Türkiye Maarif Vakfı Arnavutluk Direktörü Fatih Cankurt da organizasyon dolayısıyla UDEF, TÜMED ile emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bildiğiniz üzere henüz 3 yaşında olan Türkiye Maarif Vakfı, şu ana kadar irtibat kurduğu 72 ülkenin 34'ünde okul açmış, okul sayısı bugün itibariyle 270'e ulaşmış ve şu anda 30 bin civarında öğrenciyle bir Maarif ailesini oluşturmuştur." diye konuştu.

Arnavutluk'ta, Türkiye Maarif Vakfı'nın geçen 6 aylık sürede okul öncesi eğitimden doktora eğitimine kadar bütün seviyelerde eğitim vermeye başladığını dile getiren Cankurt, "Dün almış olduğu yeni lisansla da ana okulunda da faaliyet vermeye en kısa zamanda başlayacaktır." dedi.

UDEF Temsilcisi Mehmet Yılmaz ise UDEF'in, Türkiye'yi okumak için tercih eden öğrencilere ev sahipliği yapmak, onları tanımak, birbirleriyle kaynaştırmak ve Türkiye'de edindikleri birikimleri farklı coğrafyalara taşıyabilecek vasıflı insanlar olabilmelerine katkı sağlayabilmek amacıyla çalışmalar düzenlediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını da ileten Yılmaz, "(UDEF) Aynı zamanda, uluslararası öğrencilerin eğitim, sağlık, emniyet konularındaki sıkıntılarıyla ilgilenmek ve bu sıkıntıların çözümü için devlet kurumlarıyla iş birliği yapmayı kendisine misyon olarak belirlemiş bir federasyondur. Türkiye'deki bu büyük organizasyonun bir diğer misyonu ise tüm dünyaya barışı ve kardeşliği yaymayı kendisine doğal görev bilen iyi insanlar yetiştirmektir." ifadelerini kullandı.