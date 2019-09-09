HABER

Arnavutluk'ta 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 74 top mermisi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 13:16 | Son Güncelleme

Leş şehrindeki bir yerleşim bölgesinde bulunan top mermileri, imha edilmek üzere özel bir poligona taşındı

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un Leş şehrindeki Manati yerleşim bölgesinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 74 top mermisi bulundu.

Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının Manati bölgesinde büyük bir trajediyi önlediğini belirterek, askerlerin her biri 50 kilogram ağırlığındaki 74 top mermisini bölgeden uzaklaştırdığını aktardı.

Top mermilerinin, imha edilmek üzere özel bir poligona taşındığı bildirildi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında önce İtalya, ardından Almanya tarafından işgal edilen Arnavutluk'ta, son yıllarda bu dönemden kalma çok sayıda top mermisi bulunup imha edilmişti.

PARTNER 'Hangisi benim acaba?' O ünlüyü tanıdınız mı? 'Hangisi benim acaba?' O ünlüyü tanıdınız mı?
Hayvanat bahçesinde 12 yıl sonra yavru sevinciHayvanat bahçesinde 12 yıl sonra yavru sevinci
Okullar açıldı, kötü alışkanlıklara dikkatOkullar açıldı, kötü alışkanlıklara dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arnavut II. Dünya Savaşı top mermisi

En Çok Okunan Haberler

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesi kaza geçirdi

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

Son dakika! Van'da deprem (son depremler- 9 Eylül 2019 Pazartesi AFAD Kandilli Rasathanesi)

Van'da deprem!

İTÜ mezunu Halit Ayar öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı

İTÜ'lü gencin öldürüldüğü olayda görüntüler ortaya çıktı!

Aşure günü mesajları 2019: İslam aleminin Aşure Günü için en güzel ve anlamlı mesajlar

Aşure günü mesajları

Lezzetli ve pratik aşure tarifi (Videolu anlatım): Aşure gününde paylaşmak için!

Aşure günü için lezzetli aşure tarifi

Son dakika: Sivas'ta yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.