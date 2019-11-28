Arnavutluk’ta 250 artçı deprem yaşandı

Artçı depremlerin sayısı ise 250'yi geçti.Arnavutluk'ta Salı günü meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Arama kurtarma ekiplerinin, Çarşamba günü üç kişinin daha cansız bedenine ulaştıkları kaydedildi. Ulusal yas ilan edilen ülkede enkaz altında kalanları kurtarmak için zamana karşı yarışan ekipler, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen yaklaşık 200 uzman ve arama köpeğinden oluşuyor. Arnavutluk Savunma Bakanlığı, arama kurtarma ekiplerinin bugün enkaz altından 46 kişiyi kurtarmayı başardığını açıklamıştı. Bu arada Arnavutluk'un yanı sıra, komşu ülke Kosova'da da dayanışma amacı ile ulusal yas ilan edildi.

Avrupa'nın en yoksul ülkelerinden biri olan Arnavutluk'u vuran depremin ardından, Çarşamba günü akşam saatlerine kadar en az 250 artçı deprem kaydedildiği, bunlardan ikisinin şiddetinin 5.0'ın üzerinde olduğu açıklandı. Arnavutluk'un Adriyatik Denizi kıyısındaki tatil beldelerinden Durres'te deprem sonucu çöken 27 binanın enkazından da şu ana dek 12 kişinin cesedi çıkarılmış durumda.