HABER

Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem

DÜNYA HABERLERİ  | 26.11.2019 06:34 | Son Güncelleme

ARNAVUTLUK'un başkenti Tiran'da Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem

ARNAVUTLUK,(DHA) - ARNAVUTLUK'un başkenti Tiran'da Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, bugün sabah saat 05.54 sıralarında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre illerde de etkili bir şekilde hissedilirken, depremde henüz can ya da mal kaybı olup olmadığı açıklanmadı.

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından depremin büyüklüğü 6.2, derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERYüksekova'da öğretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyaretiYüksekova'da öğretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyareti
Uluslararası Af Örgütü: "İran'da gösteriler sırasında en az 143 kişi hayatını kaybetti"Uluslararası Af Örgütü: "İran'da gösteriler sırasında en az 143 kişi hayatını kaybetti"
ABD’li Yetkili Trump’ın Halkbank Talimatını DoğruladıABD’li Yetkili Trump’ın Halkbank Talimatını Doğruladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Ebru Gündeş'in kızı Alara annesine benzerliğiyle dikkat çekti!

Ebru Gündeş'in kızı Alara annesine benzerliğiyle dikkat çekti!

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Her satırı iğrenç! Tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta...

Her satırı iğrenç! Tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta...

Duyan oraya akın etti! Jet Fadıl Caprice Gold'u karıştırdı!

Duyan oraya akın etti! Jet Fadıl Caprice Gold'u karıştırdı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ve ameliyat masasına yattı! Kolundan bu çıktı

Ve ameliyat masasına yattı! Kolundan bu çıktı

Bölgeye kimseye yaklaştırılmıyor! Yoğun güvenlik önlemi alındı

Bölgeye kimseye yaklaştırılmıyor! Yoğun güvenlik önlemi alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutluk'ta 6.4 şiddetinde deprem!

Arnavutluk'ta 6.4 şiddetinde deprem!

Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe plaket ve madalya

Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe plaket ve madalya

Astronot uzaya 'çöp' atarken görüntülendi

Astronot uzaya 'çöp' atarken görüntülendi!

Dünyaca ünlü 'Yeşil Kasa' müzesi soyuldu! 'Onların değerini hesaplamak imkansız'

Dünyaca ünlü 'Yeşil Kasa' müzesi soyuldu! 'Onların değerini hesaplamak imkansız'

İngiltere'de bir uçak radardan kayboldu

Uçak radardan kayboldu!

Süt kalitesini artırmak için ineklere sanal gerçeklik gözlükleri taktılar

İneklere sanal gerçeklik gözlüğü taktı... Sonuç inanılmaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.