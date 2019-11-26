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Arnavutluk'ta 6,4 şiddetinde deprem

DÜNYA HABERLERİ  | 26.11.2019 10:29 | Son Güncelleme

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 şidddetindeki depremde en az 4 kişi yaşamını yitirdi.

Arnavutluk'ta 6,4 şiddetinde deprem

Depremde enkaz altında kalanların olduğu bildiriliyor.Arnavutluk'ta yıllardır meydana gelen en şiddetli deprem panik yarattı. 6,4 şidddetindeki depremde en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği, enkaz altında kalanların olduğu bildiriliyor.

Yaşanan sarsıntıda 150 kişinin de yaralanladığı kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) depremin merkez üssünün başkent Tiran'ın 30 kilometre kuzeydoğusunda olduğunu duyurdu.

Arnavutluk Savunma Bakanlığı, Dıraç kenti ve çevresinde itfaiye ve ordu mensuplarının enkaz altında kalanlara yardım ettiğini açıkladı. Bakanlık Kurbin kentinde bir kişinin deprem sırasında binadan atladığını ve hayatını kaybettiğini bildirdi. Reuters'a konuşan iki hükümet yetkilisi de en fazla hasarın Dıraç ve çevresinde olduğunu söyledi.

Savunma Bakanlığı depremin ülkede son 30 yılda görülen en şiddet deprem olduğunu açıkladı. Deprem Adriyatik kıyılarında da hissedildi.

Arnavutluk'ta 21 Eylül tarihinde de 5,6 şiddetinde bir deprem meydana gelmiş ve depremde yaklaşık 500 ev zarar görmüştü.

DW, AP, AFP, Reuters/SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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