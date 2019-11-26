HABER

Arnavutluk’ta bilanço artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 15:08 | Son Güncelleme

Arnavutluk’ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 14’e yükseldiği açıklandı.Arnavutluk Savunma Bakanlığı, Tiran’ın 30 kilometre kuzeybatısında sabaha karşı meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle bilançonun arttığını duyurdu.

Arnavutluk’ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 14’e yükseldiği açıklandı.
Arnavutluk Savunma Bakanlığı, Tiran’ın 30 kilometre kuzeybatısında sabaha karşı meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle bilançonun arttığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, 5 cesedin daha enkaz altından çıkarılmasının ardından ölü sayısının 14’e yükseldiği kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, yaralı sayısının ise en az 600’e yükseldiğini ve bazı yaralıların durumunun kritik olduğunu duyurdu.
Yaklaşık 400 asker depremin vurduğu iki farklı bölgede siviller için sığınakların oluşturulması için çalışmalarını sürdürüyor.

Daha sağlıklı bir hayat için hareket etmeye dair birkaç önemli bilgiDaha sağlıklı bir hayat için hareket etmeye dair birkaç önemli bilgi
Gediz Deltası, UNESCO yolundaGediz Deltası, UNESCO yolunda
İtfaiye karaca için seferber olduİtfaiye karaca için seferber oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Beştepe'ye giden CHP'li iddialarıyla ilgili yeni açıklama

'Beştepe'ye giden CHP'li iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Arnavutluk'ta 6.4 şiddetinde deprem!

Arnavutluk'ta 6.4 şiddetinde deprem!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

Rahmi Turan özür diledi!

Rahmi Turan özür diledi!

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 TRT çalışanına 'Karlov' davası

6 TRT çalışanına 'Karlov' davası

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Kilis'te yakalandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Kilis'te yakalandı

İnegöl'de 2010 yılındaki olaylara ilişkin 77 sanığın cezası belli oldu

İnegöl olaylarında karar çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bozdoğan Füzesi açıklaması

Erdoğan açıkladı! 2020'de envantere girecek

FETÖ'nün 'Danıştay abisi' Galip Tuncay Tutar'a 16 yıl hapis cezası

Galip Tuncay Tutar'a 16 yıl hapis cezası

İstanbul İmar AŞ Genel Müdürlüğüne Onur Soytürk atandı

İBB'de üst düzey atama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.