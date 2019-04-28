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Arnavutluk'ta "Çocuk Şenliği" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 14:11 | Son Güncelleme

Arnavutluk'ta "Çocuk Şenliği" etkinliği

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Çocuk Şenliği" düzenlendi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde Yunus Emre Enstitüsü Tiran ile Türkiye Maarif Vakfı iş birliğinde başkentteki Yapay Göl Parkında düzenlenen etkinlik kapsamında Türkiye ve Arnavutluk'taki okullardan çocuklar çeşitli performanslar sergiledi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının Türkiye'de dünyanın dört bir yanından gelen çocukların katılımıyla kutlandığını hatırlattı.

Bu yıl Türk ve Arnavut çocukları bir araya getirmek istediklerini belirten Yörük, "Bugün İstanbul’dan, Edirne’den gelen kardeşleriniz de sizlerle beraber. Gün boyunca Türkiye’den ve kardeş Arnavutluk’tan toplam 8 okuldan şenliğimize katılmak üzere gelen çocuklarımızın performanslarını izleyeceksiniz." diye konuştu.

Yörük, çocukların sahnede hem okullarını hem de ülkelerini temsil etmenin gururunu yaşayacaklarını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hep birlikte sevinçle ve coşkuyla kutlayacaklarını kaydetti.

Şenlik kapsamında Ataşehir Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesinin yanı sıra Arnavutluk'taki okullardan gelen çocuklar mini konser verdi.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Arnavutluk Tiran Türkiye

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