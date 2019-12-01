HABER

Arnavutluk'ta evleri hasar gören depremzedeler Kosova'ya getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 20:55 | Son Güncelleme

Arnavutluk'ta evleri hasar gören depremzedeler Kosova'ya getirildi

PRİZREN (AA) - Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen ve merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre mesafede bulunan 6,3 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ve yakınlarını kaybeden yüzlerce depremzede Kosova'ya getirildi.

Çoğu Dıraç'tan olmak üzere Arnavutluk'tan getirilen yaklaşık 600 depremzede, Kosova'nın güneybatısında bulunan Prizren'deki, Kosova savaşı sonrasında gerçekleşen NATO müdahalesinin ardından KFOR Barış Gücü'ndeki Alman askerlerinin 18 yıl boyunca konuşlandığı ve şimdi "İnovasyon ve Eğitim Parkı" (İEP) olarak kullanılan alana yerleştirildi.

Kamptaki kapasitenin dolmasının ardından Prizren Belediyesi, depremzedelerin geçici olarak otel veya evlere yerleşmelerini sağladı. 120 depremzede ise geçici olarak şehirde bulunan "Gjon Buzuku Fen Lisesi" spor salonuna yerleştirildi.

Spor salonunda kalan depremzede Besjana Roçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gündür bağışçıların getirdiği yemek ve hijyen malzemelerini kullandıklarını söyledi.

Ülkelerin bir araya gelerek kendilerine spor salonundan daha iyi ve daha güvenli bir yer bulacaklarını umduğunu belirten Roçi, "Öncelikle depremden kurtulduğumuz için Allah'a şükrediyoruz. Ancak daha rahat kalacak bir yere kavuşmak istiyoruz." dedi.

Öte yandan, Kosova'ya geldiğinden bu yana sağlık sorunları yaşadığını anlatan Selviye Nasufi de "Kosova'ya geldiğimizde inovasyon parkında yer bulamadık. Yağmur altında beklemek zorunda kaldık. Daha fazla ne diyebilirim? Biz depremde zarar gören aileler çocuklar ile birlikte sokakta kaldık." şeklinde konuştu.

Gönüllü olarak depremzedelere yardım eden Prizren sakini Artan Hocay ise depremzedelerin kaldıkları geçici yerlerin barınmaya uygun olmadığını söyledi.

Belediye yetkililerinden başka bir çözüm beklediklerini ifade eden Hocay, "Spor salonunda 120 kişinin kullanabileceği 2 adet banyo var. Burada barınma şartları iyi değil. Depremzedelerin hijyen ürünlerine ihtiyaçları var." diye konuştu.

Konuyla ilgili dün basın toplantısı düzenleyen Prizren Belediye Başkanı Mütaher Haskuka, belediye olarak ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını, Kosova hükümeti ve diğer ülkelerin depremzedelere destek vermeleri gerektiğini söyledi.

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetti, 900'den fazla kişi yaralandı. Ana depremin ardından ikisi 5,6 ve 5,1 büyüklüğünde olmak üzere yüzlerce artçı sarsıntı meydana geldi.

Büyükelçilik, AFAD, TİKA, Türk Kızılay gibi kurumlarıyla Türkiye, depremin ardından Arnavutluk'a yardım eli uzatan ilk ülke oldu.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen eşeği itfaiye kurtardıŞanlıurfa'da sulama kanalına düşen eşeği itfaiye kurtardı
Erciyes'teki tipide mahsur kalan 6 kişi kurtarıldıErciyes'teki tipide mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk deprem Kosova Prizren

En Çok Okunan Haberler

Yer: Trabzon! Acil serviste büyük panik

Yer: Trabzon! Acil serviste büyük panik

İğrenç olay! 7 çocuk ve 9 torun sahibi... Çocuğa tacizdan tutuklandı

İğrenç olay! 7 çocuk ve 9 torun sahibi... Çocuğa tacizdan tutuklandı

Yozgat'ta hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi

Yozgat'ta hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması!

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezaevi firarisi kahvehanede yakalandı!

Kahvehanede yakalandı!

Mevsimin ilk karı yağdı! İşte son durum

Kara teslim! Peş peşe uyarılar

Tokalaşma bahanesiyle yaklaşmıştı! Özel ekip tarafından yakalandı

Tokalaşma bahanesiyle yaklaşmıştı!

'Okul müdüründen aday öğretmenlere talimat' iddiasına inceleme

İmam Hatip Lisesi müdüründen aday öğretmenlere 'talimat' iddiası!

Aniden bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı

Bir anda bastırdı, her yeri beyaza bürüdü!

Son dakika: Bartholomeos’un evine giren hırsızlar tutuklandı!

Bartholomeos’un evine giren hırsızlar tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.