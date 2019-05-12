Arnavutluk'ta hükümet karşıtı protestolar şiddetleniyor

Molotof kokteyli atan göstericilere polis göz yaşartıcı gaz ve TOMA ile müdahale etti. Muhalefet pazartesi günü daha büyük bir protesto çağrısı yaptı.Arnavutluk'ta Demokratik Parti liderliğindeki muhalefetin yolsuzluk ve organize suçla bağlantısı olmakla ve seçimlerde hile yapmakla suçladığı Sosyalist Başbakan Edi Rama ve kabinesine karşı protesto gösterileri düzenleniyor. Binlerce kişi başkent Tiran'da parlamentonun önünde toplanarak Başbakanı istifaya çağırdı ve seçimlerin yenilenmesini talep etti.

Cumartesi günü yapılan protestolarda bazı göstericilerin molotof kokteyli atması üzerine polis gösteriye biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti. 12 polisin ve protestocuların yaralandığı ve bazı protestocuların da gözaltına alındığı bildirildi.

Muhalefet aylardır Başbakanı istifaya davet ediyor. Hükümet muhalefetin yönelttiği suçlamaları reddediyor. Başbakan Rama protestolarda yaşanan şiddetle ilgili larak "Arnavutluk yaralandı" ifadesini kullandı.

2013 yılından beri iktidarda olan Rama 2017 yılındaki seçimlerde yeniden göreve gelmişti. Muhalefetteki Demokratik Parti'den 60 milletvekili şubat ayında Rama'yı protesto amacıyla istifa etmişti. İktidardaki Sosyalistlerin 140 sandalyeli mecliste 74 sandalyesi bulunuyor.

Haziranda yerel seçimler

Arnavutluk haziran ayında Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakelerine başlamak için yaptığı başvurunun neticelenmesini bekliyor. Ülkede haziran ayında ayrıca yerel seçimlerin yapılması planlanıyor.

AP,dpa/SSB, EC

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