Arnavutluk’ta hükumet karşıtı protestolarda arbede: 13 polis yaralandı

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen hükumet karşıtı protestoda göstericiler ve polis arasında yaşanana arbedede 13 polis yaralandı.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da binlerce kişi şehrin farklı noktalarında hükumet karşıtı gösteri düzenledi. Muhalefetteki Demokratik Parti (PD) ile Sosyalist Bütünleşme Hareketi (LSİ) organizasyonuyla düzenlenen gösterilerde protestocular, Başbakan Edi Rama’nın istifasını, geçici hükumet kurulmasını ve erken seçime gidilmesini talep etti.

Tiran’daki başbakanlık binası önünde toplanan bazı maskeli protestocuların sis bombaları, molotofkokteylleri ve boya atması sonucu binada yangın çıktı. Meclis binası önünde toplanan bir başka grubun ise polis kordonunu geçmeye çalışması üzerine arbede yaşandı. Polisin, protestoculara göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği gösterilerde 13’ü polis olmak üzere bir çok protestocunun yaralandığı açıklandı.

Arnavutluk Devlet Başkanlığından gösteriye ilişkin yapılan açıklamada, ülkenin Devlet Başkanı İlir Meta’nın gösterileri büyük bir endişeyle izlediği, halkı huzuru korumaya ve kurumlara zarar verebilecek şiddet eylemlerinden kaçınmaya çağırdığı belirtildi.

Arnavutlukta yaklaşık 3 aydır hükumet karşıtı gösteriler düzenleniyor. Hükumeti yolsuzlukla suçlayan muhalefet liderleri, Başbakan Edi Rama’nın istifasını istiyor.