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Arnavutluk'ta kabinede revizyonu önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 20:38 | Son Güncelleme

Arnavutluk'ta kabinede revizyonu önerisi

TİRAN (AA) - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, kabinede revizyon önerisinde bulundu.

Rama, genel başkanı olduğu Sosyalist Parti'nin kurulunda yaptığı konuşmada, aralarında Dışişleri ile Maliye ve Ekonomi bakanının da bulunduğu 8 kabine üyesi yerine yeni isimler önerdi.

Bu kararın partinin merkez ve saha kapasitesinin genişletilmesi sonucu ortaya çıktığını belirten Rama, "Kabinede 5 yıl görev alan tüm bakanlar yerini diğerlerine bırakacak. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Rama, Başbakan Yardımcısı Senida Mesi'nin yerine Erion Braçe, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati'nin yerine Genti Caka'yı, Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Lindita Nikolla'nın yerine Besa Shahini'yi, Altyapı ve Enerji Bakanı Damian Gjiknuri'nin yerine Belinda Balluku'yu, Maliye ve Ekonomi Bakanı Arben Ahmetaj'ın yerine Anila Denaj'ı, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Niko Peleshi'nin yerine Bledi Çuçi'yi, Kültür Bakanı Mirela Kumbaro Furxhi'nin yerine Elva Margariti'yi, girişimcilerin korunmasından sorumlu Devlet Bakanı Sonila Qato'nun yerine Eduard Shalsi'yi önerdi.

Önerilerin Cumhurbaşkanı İlir Meta tarafından onaylanmasının ardından mecliste oylanması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati Edi Rama kabine değişikliği Sosyalist Parti

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