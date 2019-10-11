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Arnavutluk'ta "Tarihe Işık Tutan Kültürel Zenginliğimiz: Posta Pulları" sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 10:44 | Son Güncelleme

İşkodra Yunus Emre Enstitüsünde açılan sergide 1960'tan bugüne 228 posta pulu yer alıyor

İŞKODRA (AA) - Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde 9 Ekim Dünya Posta Günü dolayısıyla Türk posta pullarının yer aldığı "Tarihe Işık Tutan Kültürel Zenginliğimiz: Posta Pulları" sergisi açıldı.

Serginin açılışına İşkodra Yunus Emre Enstitüsü temsilcileri, pedagoglar, öğrenciler, yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri ve pul severler katıldı.

İşkodra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Zafer Kıyıcı, yaptığı konuşmada, posta pullarının bir milletin tarihi olduğunu belirterek, Türkiye'de ilk posta teşkilatının 1840'ta "Postane" adıyla kurulduğunu söyledi.

Posta pullarının kullanımının 1860'lara dayandığını dile getiren Kıyıcı, "Ülkemiz posta pulları konusunda çok zengin bir kültüre sahip. Bugün ülkemizin kültürel mirasını yansıtan bazı pullara birlikte bakacağız." ifadelerini kullandı.

Kıyıcı, Dünya Posta Günü'nün Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlandığını anlattı.

İşkodra Yunus Emre Enstitüsünde bir hafta açık kalacak sergide 1960 yılından bugüne 228 posta pulu yer alıyor.

Sergilenen pullarda geleneksel Türk evleri ve tarihi eserlerin yanı sıra Türk kültürünün pek çok ayrıcalıklı özelliği yansıtılıyor.

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Arnavutluk İşkodra sergi yee Yunus Emre Enstitüsü

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