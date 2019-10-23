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Arnavutluk'ta terör şebekesi ortaya çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 17:02 | Son Güncelleme

Arnavutluk'ta terör şebekesi ortaya çıkarıldı

TİRAN (AA) - Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü, İran'daki Halkın Mücahitleri Örgütüne karşı saldırılar düzenlemeyi planladığı iddia edilen bir terör şebekesinin Arnavutluk'ta ortaya çıkarıldığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürü Ardi Veliu, yaptığı yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Kudüs Güçleri'nin dış operasyonlar birimine bağlı olduğu öne sürülen aktif bir terör hücresinin, Arnavutluk güvenlik güçlerince ortaya çıkartıldığını ifade etti.

Terör hücresinin, muhalif Halkın Mücahitleri Örgütünün üst düzey üyelerinin de katıldığı geçen yılki Nevruz Bayramı kutlamaları sırasında gerçekleştirilmesi planlanan eylemden de sorumlu olduğunu belirten Veliu, bu planın edinilen bilgiler doğrultusunda polisin tedbirleriyle önlendiğini hatırlattı.

Söz konusu terörist hücresinin "Peyman" olarak tanınan Kudüs Güçleri'nin istihbarat subayı tarafından yönetildiğini aktaran Veliu, Peyman'ın Arnavutluk'un yanı sıra Orta ve Batı Avrupa'daki bazı ülkelerde de operasyonlar yönettiğini bildirdi.

İstihbarat subayları arasındaki İranlı Alireza Naghashzadeh'in de eski bir Halkın Mücahitleri Örgütü üyesi olduğunu ve Avusturya pasaportu bulunduğunu belirten Veliu, Naghashzadeh'in Peyman tarafından bilgi toplamak üzere Arnavutluk'a gönderildiğini ifade edildi.

Veliu, bir başka istihbarat subayının ise Türkiye'de yaşayan ve terör hücresini yöneten Abdolkhalegh Malekzadeh olduğunu kaydederek, "Ferhat" takma adıyla tanınan Malekzadeh'in Türkiye'de tanınan organize suç figürü Abdulselam Turgut ile son iki yılda Peyman ve Kudüs Güçleri talimatıyla terör saldırıları planladıklarını belirtti.

Turgut'un 2011'de yaklaşık bir ton eroin kaçakçılığı suçlamasıyla Arnavutluk'ta hapis cezasına çarptırıldığını anımsatan Veliu, Turgut'un hapis cezasının ev hapsine çevrilmesinin ardından kendisinin sahte pasaportla Arnavutluk'tan kaçtığını hatırlattı.

Veliu, Arnavutluk makamlarının bu şahısları tespit ettiğini ve olası saldırı planlarını önlediğini bildirdi.

Kudüs Güçleri'nin, İran Devrim Muhafızları'nın operasyonel kanadı olduğunu ve İran sınırları dışında faaliyetlerde bulunduğunu aktaran Veliu, bu güçlerin, İran'ın Yemen, Irak, Suriye ve Lübnan'daki faaliyetlerinden sorumlu olduğu kaydedilen Kasım Süleymani tarafından yönetildiğini ifade etti.

Terör hücresinin, İran dışındaki terör eylemlerinin planlaması ve uygulanmasından sorumlu ve gizli bir operasyonel birim olarak nitelendirilen Kudüs Güçleri'nin dış operasyon birimine bağlı olduğunu belirten Veliu, bu birimin içinde özellikle İran yönetimine karşı olan örgütlerle ilgilenen bir alt birim de bulunduğunu kaydetti.

Son yıllarda, Birleşmiş Milletler (BM) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) koordinasyonunda Halkın Mücahitleri Örgütü'nün binlerce üyesi Arnavutluk'a sığınmıştı.

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Arnavutluk Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü İRAN terörist şebekesi

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